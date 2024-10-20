قاليباف: الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه هي إيران وقائدها وشعبها

أشار رئيس مجلس الشورى الايراني، محمد باقر قاليباف الى ان "التأثير الكبير لزيارتي الى بيروت ليس بفضل سمات شخصية، بل استناداً إلى المسؤولية التي نحملها في إطار النظام المقدس للجمهورية الإسلامية. إن عظمة وقوة إيران هي التي تجعل من وجود ممثلها في المنطقة عاملاً مؤثراً في المعادلات الدولية".
وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشورى الايراني أضاف :"أريد أن أقول لشعبنا العزيز اليوم، أنه بتوفيق الله تعالى، الركيزة الأساسية للشعب اللبناني وقادته ومسؤوليه هي إيران وقائدها وشعبها".
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