الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة منذ صباح اليوم

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن "المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ صباح اليوم وحتى الساعة:

ضاحية بيروت الجنوبية:

في حارة حريك:

١- اخماد حريق قرب مستشفى بهمن في المبنى الذي سويّ أرضا بسبب غارة إسرائيلية.

٢- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في محلة الشورى عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق المبنى المستهدف.

٣- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى وراء الحلباوي عمل العناصر على اطفاء النيران في الموقع المستهدف.

في الشويفات:

١- جراء غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني في منطقة الشويفات عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق مستودع.

محافظة الجنوب :

- إعادة فتح طريق شمع - مثلث الحبين، بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في البلدة، وسحب جثمان شهيد من تحت الانقاض في الموقع المستهدف. وقد اضطر العناصر لمغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى برازيليا في محلة المساكن الشعبية (صور) ، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع جهات اخرى، من سحب جريح من تحت الانقاض.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية في منطقة البابلية، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثماني شهيدين و٣ جرحى. ويواصل العناصر عمليات البحث عن شخصين لا يزالا ضمن عداد المفقودين.

محافظة النبطية :

- اخماد حريق بؤرة لقطع السيارات المستعملة وفي حقول من الزيتون جراء غارة إسرائيلية بين بفروة ودير الزهراني.

- إخماد حريق اشجار حرجية وحقول زيتون جراء القصف الاسرائيلي على بلدة حاصبيا.

- إخماد حريق منزل في حبوش

- الكشف على المبنى السكني في كفررمان على اثر غارة إسرائيلية، وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة، دون تسجيل وقوع اصابات.

محافظة البقاع :

قضاء البقاع الغربي :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران في ٣ منازل.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".