البابا فرنسيس: الرب يسوع يكشف افكار ورغبات واسقاطات قلوبنا

أشار البابا فرنسيس في كلمة له خلال القداس الاحتفالي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الى ان "الرب يسوع يكشف افكار ورغبات واسقاطات قلوبنا ويكشف عن توقعاتنا للمجد والسلطة"، لافتا الى ان "الرب يسوع يساعدنا لكي لا نفكر بعد الان بحسب معايير العالم بل بحسب اسلوب الله".
واضاف :"يسوع يجعل من نفسه اخيرا ليجعل الاخرين اولين، ويمكننا ان نتعلم اسلوب الله اي الخدمة، وبالكلمات الثلاث القرب والشقفة والحنان
فالله يقترب لكي يخدم ويشقف كي يخدم ويتحلى بالحنان ليخدمنا".
واعتبر البابا فرنسيس ان "الخدمة هي اسلوب الحياة المسيحية والخدمة تولد من المحبة".
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