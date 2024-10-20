الكشف عن القميص الثاني للنادي الأهلي في الموسم الجديد (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الشركة الراعية للنادي الأهلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، القميص الثانى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، والذى جاء لونه أزرق قاتم مع أصفر.

وظهر فى إعلان الشركة الراعية الثلاثى على معلول وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة يرتدون القميص الثانى للأهلى.

قميص الأهلى الأول يجمع بين اللون الأحمر المعتاد، بجانب خطوط ذهبية على جانبي القميص.

وفى وقت سابق، أعلن النادي الأهلي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القميص الأول الذي سيرتديه الفريق فى الموسم الجديد، وجاء إعلان الأهلي بنشر صور لبعض لاعبي فريق الكرة بجانب لاعبات فريق السيدات بالنادي.