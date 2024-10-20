الرئيس الإيراني: واشنطن وعملاؤها ارتكبوا كثيرا من الجرائم بالمنطقة ويتهمون بالإرهاب من يحارب لتحرير أرضه

أِشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان الى ان "واشنطن وعملائها ارتكبوا كثيرا من الجرائم بالمنطقة ويتهمون بالإرهاب من يحارب لتحرير أرضه".
وأضاف :"نعيش حالة حرب اقتصادية فرضت على بلادنا والعدو يريد زيادة الوضع سوءا يوما بعد يوم".
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