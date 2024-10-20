هآرتس: الجيش الإسرائيلي يمنح جنود الاحتياط امتيازات إضافية بعد تجنيدهم لحراسة وإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية

كشفت صحيفة "هآرتس" الجيش الإسرائيلي منح جنود الاحتياط امتيازات إضافية بعد تجنيدهم لحراسة وإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية. واكدت المستوطنين يستخدمون جنود احتياط إسرائيليين لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية والمساعدة في إنشاء بؤر جديدة.

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