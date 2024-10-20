حزب الله: استهدفنا تجمعين لجنود العدو في مستعمرتي يفتاح وكتسرين

اعلن حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كتسرين بِصلية صاروخية".

وفي بيان آخر أعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يفتاح بِصلية صاروخية".