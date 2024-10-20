شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: الدولة حريصة على تطوير برامج الدعم ووصولها للأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عبده أبو عايشه، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية برامج الدعم المقدمة من الحكومة لحماية ملايين الأسر، قائلا: الدولة حريصة على تطوير مختلف برامج الدعم وتأمين وصولها لمختلف الفئات البسيطة والأكثر احتياجا.

ولفت أبو عايشه، إلى برامج الدعم المُقدمة من قِبل الحكومة، لتوفير الحماية والدعم الاقتصادي لملايين الأسر، ضمن جهود مستمرة نحو تمكين مستحقي الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع الدول تقوم بتصميم وتنفيذ برامج حماية اجتماعية مختلفة لرفع مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق حياة كريمة لهم، ومصر حريصة تماما على ذلك وفق رؤية متكاملة من جانب القيادة السياسية.

ولفت النائب، إلى أن الاستمرار في برامج الدعم، يأتي في ظل حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030 ، حيث تسعى الحكومة لتوفير دعم مرن للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن تنوع برامج الدعم مثل تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، وبرنامج الإسكان الاجتماعي، وغيرها الكثير، مع ميزانية ضخمة لعام 2024 - 2025 تُقدّر بأكثر من 635 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

واختتم النائب عبده أبو عايشه، أن حرص الدولة المصرية على الدعم يأتي انطلاقا من العدالة الاجتماعية، مع ضمان وصوله لمستحقيه.