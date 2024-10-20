أبو الغيط: لا وصاية على لبنان وحكومته وحدها المخوّلة بالتفاوض

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حكومة لبنان هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض باسم البلاد؛ بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل وغير منقوص للقرار 1701.

وأعرب أبو الغيط، في تصريحات أمس، عن دعمه الكامل للموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في هذا الشأن، وشدد على أن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الشأن عبر جميع قراراتها، التي تؤكد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية، مؤكداً أنه لا مجال لفرض الوصاية من أي طرف، أو ممارسة الضغوط، أو تجاوز السيادة اللبنانية.

وقال: «نحن نقف مع لبنان بالكامل في هذا الأمر»، مؤكداً أن دعم السيادة اللبنانية لا يجب أن يكون مجرد كلمات فارغة، بل يجب أن يُترجم إلى مواقف حقيقية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، فمعاناة اللبنانيين ليست ورقة تفاوضية بيد أي طرف.