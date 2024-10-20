شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: لا صحة لادعاء طفل تعرضه للاعتداء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت شرطة منطقة الرياض، بأنه لا صحة لادعاء طفل تعرضه للاعتداء.

وأشارت شرطة الرياض، في بيان، صباح اليوم الأحد، إلى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة. شرطة الرياض

كانت شرطة منطقة الرياض, أعلنت مساء أول أمس الجمعة، أنها باشرت بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة التعليم ومركز الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالة طفل ادعى تعرضه للاعتداء في محتوى مرئي.