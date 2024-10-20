شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لبنانى: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين وعلى المجتمع الدولى التحرك لوقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس النواب اللبناني، إبراهيم منيمنة، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان، ويتعين على المجتمع الدولي أن زيادة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان ووضع حد له.



وأضاف منيمنة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية،- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يستغل انشغال الولايات المتحدة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، لزيادة التصعيد في لبنان وتحقيق أقصى مكاسب عسكرية يمكن ترجمتها على المستوى السياسي، مبينا أن نتنياهو يقوم بالغزو البري في لبنان ليفرض من خلاله أمرا واقعا للتفاوض فيما بعد عند التهدئة أو الاتفاق على هدنة.



وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات لبنانية لطرح تطبيق قرار 1701 بشكل كامل وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني في الجنوب، بهدف وضع مقترح لبناني على الطاولة حتى يتمكن المجتمع الدولي من الضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات والحلول الدبلوماسية.