شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى غزة: الاحتلال يستهدف كل من يتحرك فى جباليا حتى فرق الاسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفدات وسائل إعلام فلسطينية، بأن طيران الاحتلال يشن غارة في محيط شارع البيئة غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتابع ، أن قوات الاحتلال استهدفت بحزام ناري مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة

ومن جهته قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، ان قوات الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في مخيم جباليا حتى فرق الإسعاف.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن جيش الاحتلال قصف مربعات سكنية كاملة في بيت لاهيا.

وتابع نعاني نقصا شديدا في الأدوية والمعدات الطبية والوقود في محافظة شمال غزة منذ شهور