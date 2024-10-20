3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت اثنتان منها على منطقة الحدث والثالثة استهدفت حارة حريك

شن الطيران الحربي الاسرائيلي 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت اثنتان منها على منطقة الحدث والثالثة تستهدف حارة حريك. وفي وقت سابق، وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدّد في الخارطة والواقع في الشويفات الأمراء". وزعم "أنّكم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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