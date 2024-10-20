أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الى ان "أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد"، مضيفا :"سنرد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتنا النووية".
واضاف :"حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف".
واكد وزير الخارجية الايراني انه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الايراني: حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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