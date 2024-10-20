وزير الخارجية الايراني: حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف

أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الى ان "أي هجوم على إيران يعني تخطي خطوطنا الحمراء ولن نتركه دون رد"، مضيفا :"سنرد على أي هجوم على أهداف إيرانية أو منشآتنا النووية".

واضاف :"حددنا جميع أهدافنا في إسرائيل وإذا هاجمتنا سنرد بالمثل ونقصف هذه الأهداف".

واكد وزير الخارجية الايراني انه "إذا اندلعت حرب شاملة في المنطقة فإن واشنطن ستنجر إليها ونحن لا نريد ذلك".