مواجهات قوية لـ الأهلي والزمالك وقمة بين ليفربول وتشيلسي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد اليوم الأحد الموافق 20-10-2024، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة على مستوى بطولة كأس السوبر المصري و الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي.

وتنطلق بطولة كأس السوبر المصري، اليوم الأحد 20 أكتوبر، حتى الخميس 24 من نفس الشهر بمشاركة الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره ببطولة كأس السوبر المصري، بمواجهة قوية أمام بيراميدز في نصف النهائي على ملعب استاد آل نهيان في أبو ظبي بالإمارات.

وفي الدور ذاته، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية ومرتقبة أمام منافسه سيراميكا كليوباترا.

ويستضيف ملعب "الأنفيلد" مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، موسم 2024/25، وفي الجولة ذاتها يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ولفرهامبتون.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 20-10-2024 بالمواعيد والقنوات الناقلة

السوبر المصري

الزمالك ضد بيراميدز، الساعة 4:05 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD Sports 1 HD"، "ON Time Sports 1 HD"، "MBC Masr 2".

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD Sports 1 HD"، "ON Time Sports 1 HD"، "MBC Masr 2".

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ليفربول ضد تشيلسي، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد رايو فاليكانو، الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد ليجانيس، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد خيتافي، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد إشبيلية، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

إمبولي ضد نابولي، الساعة 1:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

ليتشي ضد فيورنتينا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

فينيتسيا ضد أتالانتا، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

كالياري ضد تورينو، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

روما ضد إنتر ميلان، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium".

الدوري الألماني

هولشتاين كيل ضد يونيون برلين، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فولفسبورج ضد فيردر بريمن، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري الفرنسي

لوهافر ضد أولمبيك ليون، الساعة 4 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

نانت ضد نيس، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

أوكسير ضد ستاد ريمس، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

تولوز ضد آنجيه، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

مونبلييه ضد أولمبيك مارسيليا، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

الفتح ضد الخلود، الساعة 5:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الأخدود ضد الرياض، الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

الاتفاق ضد العروبة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".