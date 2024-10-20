شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم المصرى: شخصية الفريق وراء التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعرب إبراهيم المصري، كابتن الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب فلاورز البنيني في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة العيون المغربية.

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق فلاورز البنيني يضم عناصر من أصحاب الخبرات، مؤكدًا أن شخصية الأهلي وراء التتويج باللقب الأفريقي.

ووجه المصري الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الجميع سيقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.