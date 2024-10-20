العين تتجمل بـ 6 ملايين زهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (العين)

تنفذ بلدية العين مخططاً للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة الأشجار والزهور ذات الألوان الجذابة في مختلف المناطق والشوارع وزيادة المساحات الخضراء على مستوى مدن المنطقة، باعتبارها مناطق ترفيه للسكان والزوار، وترتقي بالمظهر العام وجمال المدن.

وكشفت إحصائيات بلدية العين عن زراعة 6 ملايين، و343 ألفاً، و872 زهرة، خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الأزهار التي تمت زراعتها، خلال النصف الأول من العام الجاري 6 ملايين، و45 ألفاً، و686 زهرة.

وتهدف البلدية، من خلال مشاريع زراعة الزهور، إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري العام الذي تتمتع به مدينة العين، عبر زراعة الزهور بتنسيقات جميلة على جوانب الطرق الرئيسة والفرعية، وفي الجزر الوسطية والمساحات الزراعية العامة في المدينة.

كما تعمل بلدية العين على تحقيق التنوع في زراعة أصناف الزهور لكل موسم، وفق خطة مدروسة لاختيار أنواع وألوان متعددة من الزهور باستخدام طرق وتصاميم حديثة، بما يبرز التدرج الجمالي للألوان والأصناف المستخدمة.

وتنفذ البلدية خطة لزراعة الزهور الموسمية في المدينة على ثلاث عروات رئيسة، هي الصيفية والخريفية والشتوية، حيث يتم اختيار الزهور لكل عروة بناء على ملاءمتها للظروف المناخية والاحتياج المائي، ودرجة تحمل الملوحة، وغيرها.

وبلغ عدد الشجيرات المزروعة، خلال العام الماضي، 124 ألفاً و793 شجيرة، فيما بلغ عدد الشجيرات التي تمت زراعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، 80 ألفاً و520 شجيرة.

وكشفت الإحصائيات عن أن عدد الأشجار التي تمت زراعتها العام الماضي، 10 آلاف و302 شجرة، فيما بلغ عدد أشجار النصف الأول من العام الجاري 5 آلاف، و90 شجرة، وإجمالي عدد الأشجار المحلية الغاف والسدر والسمر في العام الماضي 102 ألف و751 شجرة، والنصف الأول من العام الجاري 102 ألف و751 شجرة.

وتحرص بلدية العين على الاهتمام بنشر وزراعة النباتات المحلية، حيث قامت بافتتاح أول حديقة للنباتات المحلية، حيث تمت زيادة عدد الأنواع الموجودة بها من 120 نوعاً عند افتتاحها إلى 145 نوعاً حالياً، حيث تبلغ مساحة حديقة النباتات المحلية بممشى عشارج نحو 6 آلاف متر مربع، وتحتوي على 145 نوعاً من النباتات المحلية، وتم تزويدها باللوحات التعريفية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR، وتضم معلومات مبسطة لكل نبات باللغة الإنجليزية عند استخدام التطبيقات المتاحة على جميع الأجهزة الذكية، وكذلك وضع لوحات مجمعة بمثابة دليل شامل يعرف بالنباتات الموجودة داخل الحديقة، وتشتمل اللوحات على اسم النبات والاسم العلمي، والموقع داخل الحديقة وكود خاص حول معلومات النباتات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تمت إضافة مناطق للجلوس واستراحات لزوار الحديقة.