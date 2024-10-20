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الامارات | «طيور الخير» تُسقط 80 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لأهالي غزة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع تنفيذ عملية الإسقاط الجوي الـ53 للمساعدات الإنسانية والإغاثية في سماء قطاع غزة، في المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها بسبب الوضع الراهن في القطاع. وتسعى دولة الإمارات من خلال عملية «طيور الخير» إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتم خلال هذه العملية إسقاط 80 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليبلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» 3623 طناً.

وتسهم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الدولة في تخفيف معاناة المدنيين بالقطاع، خصوصاً النساء والأطفال، حيث بادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات فور اندلاع الحرب في قطاع غزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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