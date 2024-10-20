الامارات | 10 آلاف زائر لمعرض الفجيرة لكتاب الطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فعاليات الدورة الأولى من معرض الفجيرة لكتاب الطفل، الذي اختتم أمس، بقاعة «البيت متوحد» في استقطاب أكثر من 10 آلاف زائر.

وشهد المعرض الذي انطلق في 13 الجاري حراكاً ثقافياً، و87 فعالية متنوعة، احتضنها المسرح الرئيس وأجنحة دور النشر المشاركة.

وضم المعرض الذي حمل شعار «اصنع بخيالك المستقبل» أربع منصات: ركن الخيال، ركن المغامرات، ركن الإبداع، وركن المستقبل، والتي جسّدت معنى شعار المعرض على صعيد صناعة التفكير الإبداعي والخيال العلمي ومهارات التعلّم والاستكشاف لدى الأطفال.

واستضاف المعرض نخبة من الأدباء والكتّاب والمؤثرين الذين شاركوا في تقديم برنامج ثقافي تعليمي متكامل اشتمل على ورش تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية وجلساتٍ حوارية مختلفة موجّهة للأطفال حول الفن والفلسفة وابتكار القصة والرسم، وقراءات قصصية متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وناقشت الورش والجلسات موضوعات ركّزت خلالها على أهمية الفانتازيا في تعزيز القراءة للناشئة، وتعليم السنع الإماراتي وأدب المجالس، وفن صناعة التأثير الإيجابي في المجتمع، إضافة إلى أهمية الكتب الملموسة وطرق إعدادها ومساهمتها في تعزيز قدرات المكفوفين من أصحاب الهمم، فضلاً عن تعليم صناعة الكتب وتحويل الورق باستخدام تقنية الأوريغامي، ولاقت جميعها تفاعلاً واسعاً من الزوار، خصوصاً الأطفال الذين عبّروا عن أفكارهم بشكلٍ مبتكر من خلال إثراء النقاش وحسن الاستماع مع تطبيقٍ عملي لبرامج الورش المتنوّعة.