شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الأهلى بذهبية أفريقيا لكرة اليد والزمالك بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، بعد فوزه على فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق المنتدى المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، تأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلى دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب على كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.