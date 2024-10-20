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وزير الرياضة يهنئ الأهلى بذهبية أفريقيا لكرة اليد والزمالك بالبرونزية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 19 أكتوبر 2024 10:45 م

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد، بعد فوزه على فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق المنتدى المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة ، تأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلى دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة الأندية المصرية في مختلف الألعاب على كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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