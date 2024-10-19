شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 – 10 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: انطلاق الدوري المصري 30 أكتوبر وينتهى 30 مايو.. وكأس الرابطة 10 يونيو.

انطلاق الدوري المصري 30 أكتوبر وينتهى 30 مايو.. وكأس الرابطة 10 يونيو

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن النسخة الجديدة من الدوري المصري ستبدأ 30 أكتوبر الجارى وتنتهى فى 30 مايو المقبل، على أن تبدأ بطولة الرابطة 10 يونيو المقبل.

إيقاف 5 مباريات وغرامة تصل لـ200 ألف.. عقوبة "الصفع" فى الدورى الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات اعتداء لاعب على زميله المنافس فى الفريق الآخر أثناء مباريات الدورى الجديد، وتضمنت اللائحة أنه فى حالة الاعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة "بالركل أو الرأس أو اللكم أو الصفع" تتراوح عقوبة الإيقاف ما بين 3 و5 مباريات وغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه.

التوأم حسن يصل الإمارات لحضور مباريات كأس السوبر المصرى

وصل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وتوأمه إبراهيم حسن إلى مدينة أبو ظبي لحضور مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يشارك فيه فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

مليون و500 ألف جنيه مكافأة بطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة مكافأة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مكافأة لبطل كأس رابطة الأندية فى الموسم الجديد 2024 - 2025، على أن يحصل الوصيف على مليون جنيه.

رابطة الأندية تعلن لائحة العقوبات الجديدة للموسم الجديد 2024 – 2025

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لائحة الدورى الممتاز الجديد للموسم الجديد 2024 - 2025 والتى تتضمن بنود العقوبات والخروج عن النص والوقوع فى أى سلوك غير رياضى.

منتخب مصر للكرة الشاطئية يهزم غانا 6-3 فى افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مدربه مصطفى لطفي، فوزا كبيرا على نظيره الغاني بنتيجة 6-3 في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية التي تقام بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.

تذكرتى تعلن طرح بطاقة Fan ID للموسم الجديد 2024 – 2025

أعلنت شركة تذكرتي طرح بطاقة تذكرتي Fan ID للموسم الكروى الجديد 2024 - 2025، بعد سحب القرعة اليوم بمشروع الهدف بحضور مندوبى الأندية.