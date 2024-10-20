شكرا لقرائتكم خبر عن كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة تتويج الأهلى بلقب أفريقيا لكرة اليد بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

حصل عمر خالد كاستيلو لاعب فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على لقب أفضل لاعب فى مباراة تتويج فريقه بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى تستضيفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

نجح فريق الأهلى فى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة والاحتفاظ باللقب، بعدما نجح فى التأهل إلى النهائى على حساب الزمالك بنتيجة 26-25.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره رجاء أغادير المغربى بنتيجة 33-13 فى إطار ربع النهائي، بينما تأهل الزمالك بالفوز على أديدجا البنينى بنتيجة 45-26.

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19، ليختتم الدور الأول محققا العلامة الكاملة بالفوز على ليتوال الكونغولى بنتيجة 45 -14.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.