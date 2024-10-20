شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم فى نصف نهائي بطولة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستهل الأهلي مشواره فى بطولة كأس السوبر المصري بمواجهة سيراميكا اليوم الأحد، ويشارك المارد الأحمر في بطولة كأس السوبر المصري بصفته بطل الدوري للموسم الماضي، بينما يتواجد سيراميكا بعدما نجح في حصد كأس الرابطة.

فيما يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري الآخر، اليوم الأحد عند الساعة 4:05 عصرًا.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة وحصل الأهلي على 14 لقبا.

موعد مباراة الاهلى أمام سيراميكا بنصف نهائى بطولة السوبر المصري

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، في نصف نهائي بطولة السوبر المحلى على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.

ورفض مارسيل كولر فكرة الانشغال بمواجهة الفائز من الزمالك أو بيراميدز وتجاهل مواجهة سيراميكا، مؤكداً للاعبى الأهلى أن هذا أمرا خطيرا ولابد من التركيز فى مباراة سيراميكا أولاً، لأنها قوية والمنافس يقدم عروضا جيدة أمام الفرق الكبيرة، وحصد كأس الرابطة بما يعنى أنه فريق يمتلك أسلحة كروية كثيرة لذا لابد التركيز فى مواجهته جيداً.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا بالسوبر المصري

من المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري ومباراة الاهلى وسيراميكا اليوم الاحد على قنوات، أبوظبي الرياضية، و أون تايم سبورت بشكل حصري.