شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يحيى حفلاً غنائيًا في ألمانيا 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مروان خوري، حفلاً غنائياً فى ألمانيا، يوم الخميس 31 أكتوبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الرومانسية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

ويحيى كل من النجم مروان خورى، والمطربة عبير نعمة حفلاً غنائيًا في أوبرا دبى يوم 9 نوفمبر الشهر المقبلة، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا النجم اللبناني مروان خوري حفل غنائى يونيو الماضى ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وقدم مروان مجموعة من أغانية الرومانسية وأحدث أغنياته "خد الغمرات" وسط تفاعل كبير من الحضور كما غنى بعض من أغانية القديمة و عزف كذا أغنية على البيانو وسط تصفيق حار من الجمهور.

مروان خورى هو مطرب وملحن ومؤلف لبناني، قام بتأليف وتلحين العديد من الأغنيات لكبار الفنانين منهم ماجدة الرومي، فضل شاكر، عبد المجيد عبدالله وأصالة.

بدأ مروان خورى رحلته الفنية كموزع موسيقي، وفي عام 1987 أصدر أول ألبوماته "كاسك حبيبي" وفي عام 1999 بدأت إنطلاقة مروان خوري كمُلحن وكاتب حيث قام بتلحين "على دلعونا" و"عز الحبايب"، وله عدة البومات منها، كاسك حبيبى، خيال العمر، كل القاصيد، قصر الشوق، راجعين، العد العكسى، انا والليل.