شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور: شرف كبير الغناء لثانى يوم بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح النجم تامر عاشور حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية عشت معاك حكايات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال تامر إنه سعيد بالغناء لثاني يوم بمهرجان الموسيقى العربية، واعتبره شرفا كبيرا.

وتتضمن الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة، هم: محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق)، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



تامر عاشور.. شرف كبير الغناء لثاني يوم بمهرجان الموسيقى العربية