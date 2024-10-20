محمد منير هل يتعاون مع محمد رمضان بديو جديد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - شوّق الفنان محمد رمضان كل جمهوره ومحبيه بعمل جديد سوف يجمعه بالفنان محمد منير، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

محمد رمضان مع الكينج محمد منير

نشر محمد رمضان عدداً من الصور مع الفنان محمد منير عبر خاصية ستورى بحسابه على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلاً: "ترقبوا ثقة في الله نجاح"، دون الكشف عن أي تفاصيل لها علاقة بالعمل الذي سيجمعهما.

محمد رمضان والكينج محمد منير - الصورة من حساب الفنان محمد رمضان على إنستغرام

محمد رمضان والكينج محمد منير - الصورة من حساب الفنان محمد رمضان على إنستغرام

آخر أعمال محمد رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

كما يستعد لتجربة فنية جديدة خلال الفترة المُقبلة، بعدما تعاقد مع المنتج أحمد بدوي لتقديم فيلم سينمائي مأخوذ عن رواية "لوكاندة بير الوطاويط" للكاتب أحمد مراد، ومن المقرر بدء مرحلة التحضير قريباً؛ تمهيداً لانطلاق التصوير.

وعلى المستوى الغنائي طرح الفنان محمد رمضان مؤخراً عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" أغنية بعنوان: "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.



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محمد منير ينتظر "الذوق العالي" مع تامر حسني

في سياق آخر انتهى النجم محمد منير من تسجيل أغنيته الجديدة "الذوق العالي" والتي يتعاون فيها مع النجم تامر حسني، وهي الأغنية التي ينتظرها كل جمهورهما ومحبيهما خلال الأيام المقبلة، وهي من ألحان محمد رحيم، وتأليف الشاعر تامر حسين، وتوزيع أحمد طارق يحيى.



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