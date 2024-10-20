الوزنات الثقيلة

ثقيلة هي الوزنات التي يعطينا الله لنا. صحيح انها مجانية، وان قدراتها -عندما ننمّيها- تكون كبيرة وتساعدنا على الخلاص، ولكن المسؤولية التي تلقيها على عاتقنا كبيرة وقد لا يتحملها الكثيرون. والمثل العبيد والوزنات يعطينا صورة واضحة عن هذه المسؤولية، وقد تودي بنا الى مكان لا نتمناه.

لم يعطنا الله الوزنات (النعم) كي نحتفظ بها، لانها في هذا السياق ستفقد قيمتها، واذا لم تفدنا ولم تفد الآخرين، فإنها ستكون مصدر ضرر لنا، لأننا نكون قد دفناها والحقنا بها ضرراً، ويستردها الله مشوّهة، وكاننا نقول للرب: لا نريد عطاياك ولا نرغب في استثمارها. الدعوة لنا اليوم الى الاستفادة من هذه الوزنات والعمل على تثميرها وتعزيزها، وهو لا يكون الا من خلال الانسان.