الجيش الاسرائيلي هدد سكان عدة مبان في حارة حريك ومنطقة الحدث بيروت في الضاحية الجنوبية

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا جديدًا إلى "سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا المتواجدين في المبناني المحدّدة في الخارطة والواقعة في حارة حريك ومنطقة الحدث في الضاحية الجنوبية.

وزعم "أنّكم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".