القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن دوي انفجارات في حيفا وخليجها وساحل الكرمل. كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة في خليج حيفا ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.

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