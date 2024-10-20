حريق نفايات واطارات على الطريق العام قرب مستشفى المعونات الجامعي والدفاع المدني يعمل على اخماده

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، ان الصور المتداولة تعود لحريق نفايات واطارات اندلع على الطريق العام قرب مستشفى المعونات الحامعي وليس غارة على المنطقة ، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي على اخماده.

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