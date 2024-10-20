النشرة: محاولة تقدم اسرائيلية تجاه الضهيرة بالتزامن مع قصف مدفعي على أطراف البلدة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي حاول التقدم في اتجاه بلدة الضهيرة، حيث تدور اشتباكات عنيفة في المنطقة، بالتزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي على اطراف البلدة".

وفي وقت سابق، أقدمت قوة إسرائيلية على تفجير حي الطراش في ميس الجبل بعد تفخيخه بمواد شديدة الانفجار وجرفت مقبرة بليدا وحاولت نسف المباني على اطراف القرى الامامية.

وأغارت طائرات حربية على حي كسار زعتر في مدينة النبطية 7 مرات مما أدى سقوط 4 شهداء مدنيين، وجرح اخرين بعدما استهدفت احدى الغارات مبنى مأهولا على طريق النبطية - زبدين وتعمل أجهزة الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية على رفع الأنقاض وسحب جثامين الشهداء.