يخالف سياسة المملكة.. السعودية تتخذ إجراءات حاسمة بسبب «تقرير إخباري»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، إحالة مسئولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة.

وأصدرت الهيئة بيانا عبر حسابها بمنصة "إكس"، أكدت فيه أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، وشددت على أنها لن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

جدير بالذكر أن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، قد قرر إلغاء رخصة عمل قناة MBC عراق، اليوم السبت، بسبب تقرير نشرته القناة وتسبب في موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفه قادة حماس وحزب الله بـ"الإرهابيين".