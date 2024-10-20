يديعوت أحرونوت عن مصادر: حزب الله سيدفع ثمنا باهظا ردا على استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن "المجلس الوزراي في اسرائيل سيناقش اليوم ضرب إيران واستمرار الحرب في لبنان وتوزيع المساعدات بغزة"، مشيرة الى ان "الافتراض في إسرائيل هو أن إيران سترد على الهجوم وهناك استعدادات بالفعل لذلك".

واكدت المصادر ان "وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن سيصل إسرائيل الثلاثاء المقبل لحثها على عدم مهاجمة إيران لكن ذلك لن يكون مجديا"، مشددة على أن "حزب الله سيدفع ثمنا باهظا ردا على استهداف منزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا".