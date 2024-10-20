ستارمر بحث مع نتانياهو بالوضع في لبنان و"أهمية إحراز تقدم بالتوصل لحل سياسي"

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​، أنّ الأخير "قال لنظيره الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، خلال اتصال هاتفي، إنّه شعر بالقلق عندما سمع عن إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه منزله صباح السّبت".

وأشار في بيان، إلى أنّهما "ناقشا الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، الّذي قال ستارمر إنّه كان إرهابيًّا وحشيًّا، وإنّ العالم أصبح مكانًا أفضل من دونه"، موضحًا أنّهما تحدّثا أيضًا عن "الفرصة الّتي يتيحها مقتل السّنوار لوقف القتال وإخراج الأسرى" من قطاع غزة.

ولفت المكتب إلى أنّ ستارمر أكّد "أهميّة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة"، مبيّنًا أنّهما "ناقشا أيضًا الوضع في ​لبنان​، وأهميّة إحراز تقدّم في التّوصّل إلى حلّ سياسي".