مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية للأسرى مع "حماس"

تظاهر إسرائيليّون في مدينة ​تل أبيب​، لمطالبة الحكومة الإسرائيليّة بإبرام صفقة تبادل فوريّة للأسرى مع حركة "حماس"، وسط هتافات داعمة للصّفقة. ورفع المحتجّون الّذين تجمّعوا أمام وزارة الأمن الإسرائيليّة، لافتات كُتب عليها: "اقبلوا الصّفقة... أوقفوا الحرب". وقد تنامت مخاوف عائلات الأسرى الإسرائيليّين على مصير أبنائهم، بعدما قتل الجيش الإسرائيلي زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، خلال اشتباك في رفح جنوبي غزة يوم الأربعاء. وقد انتقدت العائلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق، مؤكّدةً أنّ "اغتيال السنوار هو إنجاز ولكنّه ليس انتصارًا".

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