عائشة توران تثير الجدل بتصريح حول قصّة شعرها القصير.. فماذا جرى؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - لا يختلف الفنانون عن الناس العاديين بمتطلباتهم وأحاسيسهم وطريقة تفاعلهم مع مختلف أمور الحياة. وهذا ما يحصل عند تعرضهم للتنمر على السوشيال ميديا. فهم مثلاً يبدون انزعاجهم من أي كلام قاسٍ بحقهم ونراهم أيضاً يشتكون من تدخل الآخرين بأمورهم الخاصة بطريقة نافرة وغير محببة.

ونرى هذا الأمر يتكرر دائماً مع الفنانين سواء في العالم العربي أو الغربي. وأحياناً كثيرة تودي بهم هذه التدخلات أو التنمر إلى الدخول في حالة نفسية سيئة أو تجاهلها أو الرد عليها بكلام قاسٍ. ويختلف الأسلوب المعتمد بذلك من فنان لآخر.

صورة عائشة توران بالشعر القصير وتشكو التدخل بحياتها

مؤخراً اشتكت النجمة التركية عائشة توران التي تعتبر من نجمات الصف الأول في تركيا، من نوع من التدخلات بحياتها الخاصة محددة الأمر الذي تحدثت عنه بإسهاب عبر صفحتها على إنستغرام، مشاركة متابعيها ما حصل معها وسبّب لها تأثيراً سلبياً انعكس على نفسيتها. إذ روت عائشة توران تجربتها مع التدخل في حياتها عندما قامت مرة بقصّ شعرها قصيراً جداً ، ولكن ما أن شاركت صورتها بالشعر القصير على حساباتها على السوشيال ميديا حتى فُتح عليها باب من التساؤلات العديدة عن السبب الذي دفعها للقيام بذلك وصلت إلى حد أن يسألوها إن كانت تشكو من الاكتئاب أو مشكلة معينة وما إلى هنالك من شكوك لا تنتهي راودتهم بشأن لجوئها لقصّ شعرها، ما نغّص عليها فرحتها باللوك الجديد الذي حصلت عليه كما أكدت. وشعرت بالحزن. وأكدت أنها أرادت أن تروي تجربتها لأنها تود أن تتحدث عن مدى تأثيرها وشعورها بالحزن مما تعرضت له. ووجهت نصيحة في نهاية رسالتها أن يكون الشخص ذاته ولا يستمع لأحد ولا يعيش وفقًا للآخرين.

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عائشة توران: كانت معظم الرسائل التي تلقيتها هي "هل أنت مكتئبة"؟

ومن خلال رسالة وجهتها عبر حسابها على إنستغرام، قالت النجمة التركية عائشة توران: "أول شيء قلته لنفسي عندما نظرت إلى هذه الصورة هو أن شعري أصبح أطول الآن".

وتضيف: "رغم أنني أحببتها كثيراً، إلا أنها كانت لقطة أحزنتني، لذا أودّ أن أتحدث عن مدى تأثيرها وشعوري. فمنذ حوالي سنة ونصف، قمت بقصّ شعري الذي كان دوماً طويلاً منذ طفولتي، قصصته قصيراً من أجل إحداث تغيير في نفسي، وقد أعجبني وأحببته كثيراً. ولكن قبل أن أتمكن حتى من اختبار تجربة الفرحة في حالتي الجديدة، كانت معظم الرسائل التي تلقيتها هي "هل أنت مكتئبة؟" وأكثر... وكانوا يسألونني لماذا قصصت شعرك؟ فتحولت الفرحة بقصّه بسبب الفضول حول شكلي بهذه الطريقة إلى أمر ينغص فرحتي".

وتتابع أنها أصبحت تخشى من اختبار أي تجربة جديدة خوفاً من التدخل غير المبرر والفضولي في حياتها قائلة:"الآن أصبح شعري طويلاً. ولكن بتّ عندما أكون على وشك مشاركة شعور أو تجربة ما مرة أخرى، تحيط بي "جنيات" (بمعنى هواجس) حول ماذا سيقول أي شخص".

وتكمل موجهة رسالة لأي شخص قائلة:" أُطرد "جنيات" عدم الرضا هذه. شعرك قصير، طويل، أشقر، أسود، أخضر، بني؛ أنت طويل، قصير؛ مهما كان لونك أو شكلك، إذا كنت سعيدًا بحالتك الحالية، فلا تستمع لأحد. لا تعش وفقًا للآخرين... كن نفسك، كن نفسك، فأنت مميز وجميل على أي حال".

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نبذة عن الممثلة التركية عائشة توران

ولدت الممثلة التركية عائشة توران في مدينة سينوب التركية لأب تركي وأم تركية من أصول يونانية . وهي تعتبر اليوم من نجمات الصف الأول في تركيا. عائشة توران من مواليد 25 أكتوبر1992. لديها خمسة أشقاء أكبر منها وشقيقة أكبر منها. وهي غير متزوجة بعد. تخرجت من قسم الإذاعة والتلفزيون من جامعة اسطنبول. عشقت التمثيل منذ طفولتها وشاركت بالعديد من المسلسلات في طفولتها.

بالرغم من صغر سنها وهي تبلغ 22 عاماً، شاركت عائشة توران في العديد من المسلسلات المعروفة. فقد برزت بشخصية ريهام التي قدمتها في المسلسل التركي الشهير "أثير الحب" في 2017 وكانت بعمر الـ 18 عاماً. لتشارك بعدها بمسلسل "ورد وشوك". وسرعان ما فازت عائشة توران بأدوار البطولة بفضل موهبتها اللافتة حيث حققت نجاحاً كبيراً من خلال أول بطولة مطلقة لها بمسلسل "مريم" وأدت الشخصية الرئيسية مريم في المسلسل.

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