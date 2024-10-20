شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس للمخرج أشرف فايق بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان (رحلة الفيلم من الفكرة لدار العرض السينمائي) وذلك يومي الأربعاء 23 و30 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم شباب السينمائيين

ويتم خلال الماستر كلاس مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى بدءًا من الفكرة مرورًا بمراحل إعداد الفيلم المختلفة وذلك بطريقة مبسطة تصل سريعا لجمهور الحضور، حيث يناقش المخرج السينمائي أشرف فايق فى لقاء مفتوح مع الجمهور مراحل صناعة الفيلم بداية من الفكرة وتحويلها الى سيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه.

وقد أشار مدير التصوير د.حسين بكر إلى أن المركز القومي للسينما يقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والورش والدورات التدريبية بصفة دورية بواسطة مجموعة من الأساتذة والمتخصصين في المجال السينمائي، وذلك لتلبية متطلبات المتدربين في جميع التخصصات السينمائية .

يذكر أن المخرج السينمائي أشرف فايق له العديد من الأفلام والأعمال الفنية المعروفة فى السينما ومنها فيلم "اللمبى 8 جيجا"، فيلم "قصة الحى الشعبى"، فيلم "الزمهلوية" وفيلم "اللبيس"فيلم "تك تك بوم" وفيلم "أسانسير خمس نجوم" ،الفيلم الروائي القصير "سيدة المسرح العربي" الحاصل مؤخراً علي العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية.