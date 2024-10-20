شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل ورامى صبرى فى عزاء أحمد على موسى بمسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والشعراء والملحنين والموزعين على حضور عزاء الراحل الشاعر أحمد على موسى، المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من: الدكتور مدحت العدل، والشاغر محمد البوغة، والمطرب رامى صبرى، والموزع مدين، والمطربة ياسمين نيازى، وآخرين.

وحضر فى وقت سابق المنتح حمدى بدر، والمطرب محمد شاهين، والشاعر أحمد المالكى، والمطرل والملحن هيثم نبيل، والمطرب أبو الليف، والمنتج محسن جابر ونجله محمد محسن جابر، محمد رحيم، والفنانة إيمى سالم، والشاعر تامر حسين، وآخرون لتقديم واجب العزاء.

كما حضر فى وقت سابق الملحن إسلام زكى، والملحن عمرو مصطفى والفنان نادر نور والمذيعة أميرة نور، والإعلامى محمد فاروق، والشاعر خالد تاج الدين، العزاء.

وتستقبل عائلة الشاعر أحمد على موسى عزاء الفقيد بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، حيث يستقبل العزاء شقيق الراحل محمود على موسى ونجله سيف الدين أحمد على موسى، وخال نجله محمود خليل، وزوجة الراحل نيللى خليل.

وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على حضور جنازة الشاعر الراحل أحمد علي موسى، حيث شيعت جتازته الأيام الماضية من مسجد السيدة نفيسة، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، منهم الفنان رامي صبرى والملحن عمرو مصطفي، والملحن محمد عبد المنعم.

يذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، هي: أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".



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