حقيقة وقف تصوير مسلسل جوما لـ ميرفت أمين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - شهدت الأيام القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول توقف تصوير مسلسل "جوما" بطولة الفنانة ميرفت أمين، بالتزامن مع الساعات الأولى لتنفيذ المشروع، وذلك بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ليواجه العمل مصيراً مجهولاً.
وينتمي "جوما" إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.
للمزيد: تأجيل تصوير مسلسل جوما بطولة ميرفت أمين للمرة الثالثة
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لدينا التصاريح اللازمة ولا حقيقة لتوقف التصويروبدوره، حسم المنتج محروس المصري، لـ"الخليج 365"، حقيقة تلك المزاعم المتداولة، مؤكداً أنّ هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، حيث إنّ الشركة لديها التصاريح اللازمة، والتصوير قائم بشكلٍ طبيعي دون أي أزمات كما يزعم البعض، لافتاً إلى أنّ الانتهاء من العمل كاملاً سيكون في ديسمبر المقبل، كون المشروع يتطلب جهوداً ضخمة لإنجازه.
التصوير بين الأردن وبورسعيد والقاهرةوأضاف أنّ فريق عمل مسلسل ميرفت أمين الجديد، يستعد للسفر إلى الأردن، حيث سيُجرى تصوير 10 أيام هناك، ومن ثمّ يعود إلى مدينة بورسعيد، قبل أنّ يعود المخرج محمد النقلي إلى الديكور الرئيسي بالقاهرة، قائلاً: "أمامنا شهران تقريباً، للانتهاء من المسلسل كاملاً".
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تفاصيل مسلسل "جوما" بطولة ميرفت أمينمسلسل "جوما" مكون من 15 حلقة، وهو ضمن حكايات مسلسل "طرف خيط" الذي يضم 3 حكايات أخرى، وهي: "حبيبة" بطولة: داليا مصطفى، رياض الخولي، أحمد وفيق، فادية عبدالغني، مروة عبدالمنعم، هاجرالشرنوبي، وتأليف مجدي صابر، وإخراج عبدالعزيز حشاد، حكاية "علاقة حرجة" بطولة: سوسن بدر، رانيا يوسف، ومروة الأزلي، من تأليف عصام حلمي وإخراج أحمد صقر، و"حكاوي المدينة" بطولة: حورية فرغلي، نضال الشافعي، إنجي علي، من تأليف سيد شحاتة وإخراج حسين السيد.
وينتمي "جوما" إلى الدراما النفسية التي تحمل قدراً من التشويق والغموض؛ حيث إن "جوما" تعني "الممحاة- الأستيكة"، في إشارة إلى ذاكرة الشخص، التي قد تنسى بعض الأحداث والشخصيات. ومن المُقرر الإعلان عن أبطال المشروع فور التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.
للمزيد: تأجيل تصوير مسلسل جوما بطولة ميرفت أمين للمرة الثالثة
أحدث أعمال ميرفت أمين الدراميةيُذكر أن ميرفت أمين، قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "مليحة"، بطولة: دياب، أشرف زكي، حنان سليمان، علي الطيب، أمير المصري وغيرهم. وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.
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