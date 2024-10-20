شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدمج شريحة A17 Pro بجهاز iPad mini الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يمكن طلب iPad mini الجديد مسبقًا مع تحديد تاريخ الإصدار في 23 أكتوبر، حيث تجهز أبل الجهاز اللوحي بنوع مختلف من معالج التطبيقات (AP) A17 Pro 3nm غير الذي يعمل على تشغيل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تفحص أبل الصناديق التي تحتوي على معالجات A17 Pro AP المعيبة وإعادة استخدامها عن طريق إلغاء تنشيط أحد نوى وحدة معالجة الرسومات الستة.

تحتوى وحدة معالجة الرسومات في A17 Pro AP المستخدمة في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max على ستة نوى وحدة معالجة الرسومات.

وهذا يقارن بنوى وحدة معالجة الرسومات الخمسة في A17 Pro AP، وقد لا تتمتع هذه النسخة من A17 Pro SoC بنفس أداء وحدة معالجة الرسومات مثل A17 Pro الموجود في سلسلة iPhone 15 Pro، ولكن قد لا تتمكن من ملاحظة الفرق.

تم إجراء اختبار معياري على جهاز iPad mini (A17 Pro)، حيث يدعم الجهاز اللوحي 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مما يعني أنه سيتم تجهيزه بمبادرة Apple Intelligence AI.

تم إصدار الطراز السابق، iPad mini 6، في سبتمبر 2021 بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت فقط، وسجل جهاز iPad mini (A17 Pro) حوالي 2800 في اختبار النواة الواحدة وحوالي 6500 في اختبار النواة المتعددة.

قارن ذلك بجهاز iPad Mini 6 الذي يعمل بمعالج A15 Bionic والذي سجل قبل ثلاث سنوات 2100 في اختبار النواة الواحدة و5400 في اختبار النواة المتعددة.

وأظهر اختبار وحدة معالجة الرسوميات، أن جهاز iPad mini (A17 Pro)، الذي يستخدم وحدة معالجة الرسوميات خماسية النواة في A17 Pro، حصل على درجة معيارية قدرها 25600 مقارنة بإجمالي 20200 الذي تم إنشاؤه بواسطة وحدة معالجة الرسوميات في iPad mini 6 الذي يعمل بمعالج A15 Bionic.