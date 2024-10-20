شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق الهاتف مع الأوامر غير المتصلة بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت تسلا تحديثًا جديدًا لتطبيق الهاتف المحمول يضيف المزيد من الوظائف غير المتصلة بالإنترنت، ومقياس الطاقة Powerwall، وذلك على متجر تطبيقات أبل، وجاء في ملاحظات الإصدار:

• يمكن الآن تنفيذ الأوامر دون اتصال بالإنترنت عند التواجد بالقرب من السيارة.

• اضف أوامرك المفضلة إلى مركز التحكم في iOS 18

ليس من الواضح أي الأوامر ستكون قادرة الآن على العمل بدون اتصال بالإنترنت، ولكنها بالتأكيد قد تكون مفيدة.

ومع ذلك، إذا كنت بالفعل بالقرب من السيارة، فإن فتح قفل السيارة وفتح صندوق السيارة/الصندوق الأمامي هما الأمران الوحيدان المفيدان حقًا.

هناك أيضًا بعض التحديثات التي لا توجد في ملاحظات الإصدار، حيث أفاد مهندس برمجيات Tesla Alex Guichet أنه يوجد الآن عداد طاقة جديد في التطبيق لمالكي Powerwall وPOwershare.

يمكن لمالكي Powerwall الآن تتبع مدى اقترابهم من الوصول إلى الحد الأقصى لقدرتهم على الطاقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يسمح هذا لأصحاب المنازل بتعديل استخدامهم للطاقة في الوقت الفعلي لتجنب أي مشكلات تتعلق بالحمل الزائد وإمكانية تمديد الوقت الذي يمكن أن توفر فيه Powerwalls الطاقة لمنزلك أثناء انقطاع التيار الكهربائي.