شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغير ما تعنيه الحسابات المحظورة على إكس: ماذا يحدث لخصوصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا يحب إيلون ماسك أن يقوم الأشخاص بحظره على منصته الاجتماعية إكس، ولهذا السبب سيكون لدى مليارات المستخدمين معنى مختلف عندما يحظرون شخصًا ما، سيكون للمنصة المملوكة لشركة ماسك معنى جديد للحسابات المحظورة.

ونعني بذلك أن أي حساب قمت بحظره سيكون قادرًا على رؤية منشوراتك، بحسن الحظ لا تزال هذه الحسابات غير قادرة على التفاعل مع هؤلاء المستخدمين، ولكن حتى في هذه الحالة، من الواضح أن إكس يغير ديناميكيات حظر الحساب وقد لا يعجبه معظم الأشخاص.

يتم التشويق للتغيير الجديد لمستخدمي إكس، الذين يشاهدون رسالة جديدة في خلاصتهم، يقول المنشور: "إذا تم تعيين منشوراتك على العام، فستتمكن الحسابات التي قمت بحظرها من مشاهدتها، لكنها لن تتمكن من التفاعل".

إكس حظر الحسابات له معنى جديد

بدأ كل شيء في الشهر الماضي، عندما ألمح منشور من ماسك إلى أنه يريد التخلص من مفهوم الحظر بالكامل، وتقديم نسخة أكثر دقة من كتم الحسابات.

طوال هذه السنوات، كان حظر حساب على تويتر، الآن إكس يعني رؤية الرمز "أنت محظور" عندما تريد رؤية ملفه الشخصي.

لكن الإصدار الجديد من حظر الحسابات ليس سوى ذلك، فهو في النهاية يسمح للحساب برؤية منشورات الشخص الذي قام بحظره ويغير معادلة الميزة والغرض منها في المقام الأول.

لقد تحدث "ماسك" عن كراهيته لميزة الحظر ونحن نرى رأيه الشخصي يترجم إلى تغيير وظيفي لجميع المستخدمين،

من المفهوم أن الناس غاضبون من هذه التغييرات ولا يفهمون منطق جعل الحسابات المحظورة ترى خلاصتك.

لقد خضعت المنصة بالفعل لتغييرات هائلة منذ أن تولى ماسك المسؤولية قبل بضع سنوات، لقد أصبح تركيزه على تحقيق الدخل من إكس واضحًا مع الدافع وراء جعل الأشخاص يدفعون مقابل ميزات مثل زر تعديل المنشور وشارة التحقق والمزيد.

وتم إبعاد المعلنين عن إكس، والمزيد من التغييرات تجلب المزيد من الانتقادات، الأمر الذي سيؤدي إلى تنفير الشركات من المنصة على المدى الطويل.