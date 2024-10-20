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آخر تطورات الفيضانات في فرنسا

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د ب أ - باريس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الفيضانات في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الفيضانات الكبيرة التي ضربت أنحاء من فرنسا نتيجة هطول أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة تخف حدتها تدريجيا السبت.
وبدأت أعمال التطهير والإصلاح في العديد من المناطق. وشرعت خدمات الطوارئ والسكان والعمال في تطهير الشوارع والمنازل والمتاجر الكبرى من الوحل والحطام.

الفيضانات في فرنسا

وعاد للعمل اليوم الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ليون وسانت إيتيان جنوب شرقي البلاد، الذي انقطع بسبب كمية المياه الكبيرة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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