شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الفيضانات في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات في فرنسا

الدمام - شريف احمد - بدأت الفيضانات الكبيرة التي ضربت أنحاء من فرنسا نتيجة هطول أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة تخف حدتها تدريجيا السبت.وبدأت أعمال التطهير والإصلاح في العديد من المناطق. وشرعت خدمات الطوارئ والسكان والعمال في تطهير الشوارع والمنازل والمتاجر الكبرى من الوحل والحطام.وعاد للعمل اليوم الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ليون وسانت إيتيان جنوب شرقي البلاد، الذي انقطع بسبب كمية المياه الكبيرة.