- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الفيضانات في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت الفيضانات الكبيرة التي ضربت أنحاء من فرنسا نتيجة هطول أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة تخف حدتها تدريجيا السبت.
وبدأت أعمال التطهير والإصلاح في العديد من المناطق. وشرعت خدمات الطوارئ والسكان والعمال في تطهير الشوارع والمنازل والمتاجر الكبرى من الوحل والحطام.
وبدأت أعمال التطهير والإصلاح في العديد من المناطق. وشرعت خدمات الطوارئ والسكان والعمال في تطهير الشوارع والمنازل والمتاجر الكبرى من الوحل والحطام.