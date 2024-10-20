شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا في قصف مربع سكني شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ما لا يقل عن 73 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات ليل السبت جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمربع سكني في مشروع بيت لاهيا في شمالي قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 379 على التوالي إلى 42519 شهيدًا، ونحو 99637 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

