بوسي تتألق بفستان مورد أنيق وحقيبة يد بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة المصرية بوسي في صور جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، وتألقت بفستان ساتان بسيط وأنيق بطول متوسط.

الفستان الذي اختارته بوسي باللون الأبيض، ومزين بالورود الحمراء، ويتميز بظهر مكشوف، من تصميم علامة Zara ويبلغ سعره 3700 جنيه مصري.

لتكمل إطلالتها، نسقت بوسي الفستان مع حقيبة يد Lady Dior صغيرة باللون الأحمر الذي يتناسب مع لون الورود، وتقدر قيمتها بـ 2537 دولارًا، ما يعادل حوالى 124 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، فقد تركت بوسي شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجًا خفيفًا أظهر ملامح وجهها بشكل جذاب وطبيعي.

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