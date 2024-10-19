فستانها كالأميرات.. هكذا أطلت دانا الحلاني بأحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، من باريس، بفستان راقي باللون الزهري طويل وواسع.



وإرتدت دانا فستاناً طويلاً وواسع من الجهة السفلى، ومن دون أكمامن ونسقت معه مجموعة أكسسوارات باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها الناعمة.

وفي وقت سابق، شاركت الشيف دانا الحلاني، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها إلى قبرص.

وظهرت دانا في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تستمتع بوقتها برفقة خطيبها الشاب آلان سعد، ووالدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس الحلاني، خلال إجازتهم في قبرص.