درة التونسية تتألق بفستان رمادي من تصميم نجوى الفضلي - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التونسية درة متابعيها عبر حسابها صورًا جديدة لها من الكويت، حيث حضرت جلسات "Oud Fashion Talks" الخاصة بالأزياء، وظهرت درة بفستان رمادي من تصميم نجوى الفضلي، الذي يدمج بين الطابع التقليدي والحديث، ووضعت ميك آب أبرز ملامح وجهها ووتركت تسريحة شعرها متناسقة مع تصميم الفستان.



على جانب آخر، كشفت درة عن برومو فيلمها التسجيلي "وين صرنا؟"، الذي يمثل أول تجربة لها كمخرجة ومنتجة، وأعلنت أن العرض الأول سيكون في تشرين الثاني القادم، مع وعد بالكشف عن التاريخ والمكان قريبًا.

كان من المقرر عرض مسلسل "إثبات نسب" في رمضان 2024، لكن درة أعلنت تأجيله دون تحديد موعد جديد، المسلسل من تأليف محمد ناير، ويشارك فيه عدد من الممثلين مثل صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم.

