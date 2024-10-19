شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطوخى يُحيى "ليلة طرب" بمهرجان الموسيقى العربية.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يُحيي المطرب محمد الطوخي يوم الأحد 20 أكتوبر حفلاً غنائياً بمعهد الموسيقى العربية تحت عنوان "ليلة طرب"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ32، التي تقام في الفترة من 11 أكتوبر حتى يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويقدم الطوخي خلال الحفل فاصلا غنائيا يتضمن مجموعة من الأغاني الطربية، منها: "كل دا كان ليه"، "يا واحشني رد عليا"، "خايف أقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وانتهيت"، "موعود"، "في يوم وليلة"، ويختتم الحفل بأغنية "هسكنك يا مصر" وهي من ألحانه وكلمات أحمد فؤاد نجم.

وكان الطوخي قد أحيا يوم الأحد الماضي حفلا بدار أوبرا الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان، بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

يشار إلى أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية دورته 32، يقام فى الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم: "علي الحجار ومدحت صالح وهاني شاكر وعاصي الحلاني ولطفي بوشناق وتامر عاشور ولطيفة وريهام عبد الحكيم ومروة ناجي ومي فاروق ولينا شاماميان ونداء شرارة ونادية مصطفى".