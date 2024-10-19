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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استشهاد 700 فلسطيني وتدمير 600 شجرة زيتون بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني تدمير أو إتلاف 600 شجرة زيتون من قبل المستوطنين منذ أكتوبر 2023.
وأعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 59 عامًا يوم أمس أثناء قطف الزيتون في قرية فقوعة بجنين، في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية التي أطلقتها على المزراعين العزل بدون سابق إنذار، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وسريع في هذه الجريمة وغيرها من الحوادث المماثلة لمحاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا.
وأعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 59 عامًا يوم أمس أثناء قطف الزيتون في قرية فقوعة بجنين، في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية التي أطلقتها على المزراعين العزل بدون سابق إنذار، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وسريع في هذه الجريمة وغيرها من الحوادث المماثلة لمحاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا.