شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استشهاد 700 فلسطيني وتدمير 600 شجرة زيتون بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

انعدام الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من تداعيات انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المدنيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 700 فلسطيني تدمير أو إتلاف 600 شجرة زيتون من قبل المستوطنين منذ أكتوبر 2023.وأعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 59 عامًا يوم أمس أثناء قطف الزيتون في قرية فقوعة بجنين، في الضفة الغربية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية التي أطلقتها على المزراعين العزل بدون سابق إنذار، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وسريع في هذه الجريمة وغيرها من الحوادث المماثلة لمحاسبة المسؤولين وتقديم تعويضات للضحايا.وفي ذات السياق أفاد برنامج الأغذية العالمي أن نحو 600 ألف شخص في الضفة الغربية قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 352 ألف شخص في بداية 2023.