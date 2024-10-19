شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأغانى "كان موضوع وخلينى فى حضنك" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

تألق النجم تامر عاشور خلال حفله المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 32، بعدد كبير من أغانيه منها: "حكايات، خليني في حضنك، راجع، كان موضوع، حكايات".

وبعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل الليلة لتامر عاشور بمهرجان الموسيقي العربية، أعلن المهرجان عن ليلة إضافية لتامر عاشور، من المقرر أن يحييها غدًا السبت على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو سعيد كمال.

يذكر أن تامر عاشور طرح في أغسطس الماضي أحدث أغنياته، بعنوان "وداع وداع"، عبر منصات الموسيقي الإلكترونية، وموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس و ماستر: صقر.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو امير عبد المجيد، فرقة الايقاعات الشرقية الفنان سعيد الارتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

بينما تختتم فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 يوم 24 أكتوبرالجاري، بحفل غنائي ضخم للفنانة مي فاروق قيادة المايسترو تامر فيظى، صوليست (عود) الفنان إسلام القصبجى، صوليست (كمان) الفنان مصطفى داغر.



تامر عاشور يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية



تامر عاشور



جانب من حفل تامر عاشور مهرجان الموسيقى العربية



جانب من حفلات مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



جانب ن حفل تامر عاشور



جمهور حفل تامر عاشور



حفل النجم تامر عاشور



حفل تامر عاشور (2)



حفل تامر عاشور



حفلات مهرجان الموسيقى العربية تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل النجم تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية حفل تامر عاشور



مهرجان الموسيقى العربية



النجم تامر عاشور خلال حفلات مهرجان الموسيقى العربية



النجم تامر عاشور



تامر عاشور يحى حفل مهرجان الموسيقى العربية